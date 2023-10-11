Туреччина очолила миротворців НАТО у Косові

Туреччина вперше взяла на себе керівництво миротворчим контингентом НАТО в Косові (KFOR) у зв'язку з напруженнями після провокації просербських сил наприкінці вересня.
Про це повідомила пресслужба KFOR.
Попередником Туреччини на посаді керівника миротворчої місії KFOR була Італія. Генерал Анджело Мікеле Рістучча, голова миротворчої місії НАТО KFOR, передав свої повноваження турецькому генералу Озкану Улутасу на церемонії, що відбулася в Приштині.
Місія KFOR була створена відповідно до резолюції Радбезу ООН у 1999 році і на цей момент охоплює 4500 військовослужбовців з 27 країн, включно з шістьма країнами, які не є членами НАТО.
Про це повідомила пресслужба KFOR.
Попередником Туреччини на посаді керівника миротворчої місії KFOR була Італія. Генерал Анджело Мікеле Рістучча, голова миротворчої місії НАТО KFOR, передав свої повноваження турецькому генералу Озкану Улутасу на церемонії, що відбулася в Приштині.
Місія KFOR була створена відповідно до резолюції Радбезу ООН у 1999 році і на цей момент охоплює 4500 військовослужбовців з 27 країн, включно з шістьма країнами, які не є членами НАТО.
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