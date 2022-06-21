Туреччина вирішила обережніше підходити до питання постачання зброї Україні

17:22 21 червня Київ, Україна

Через місяці після того, як безпілотники турецького виробництва відіграли вирішальну роль у захисті від вторгнення росії, глава Агентства оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив, що країна має виявляти обережність щодо постачання більшої кількості зброї Україні.

Таким чином Туреччина намагається зберегти статус посередника у спілкуванні москви та Києва, пише The Wall street journal.



Ісмаїл Демір вважає, що тільки Анкара «може змусити росію та Україну вести переговори» — це стало можливим у тому числі тому, що Туреччина зберігала баланс у постачанні озброєння обом країнам. Наразі Анкара готова надсилати Україні засоби захисту та зосереджена на пошуку мирного вирішення конфлікту, уточнив чиновник.

«Ми повинні мати можливість розмовляти з обома сторонами. Хтось має бути в контакті з ними, заручитися довірою. Мир для нас найважливіший», - сказав він.

На початку війни українці успішно використали турецькі безпілотники Bayraktar TB-2, куплені у 2019 році. З їхньою допомогою ЗСУ змогли знищити багато російської військової техніки. У лютому Туреччина та Україна підписали нову угоду про постачання бойових дронів Києву. У березні домовленості були в силі, але потім ця тема почала замовчуватися. Наразі українські та турецькі чиновники відмовляються коментувати її. Одне з небагатьох повідомлень стосувалося передачі Литві безпілотника, для покупки якого за допомогою краудфандингу було зібрано $6 млн — литовські покупці збираються передати його українським військовим.



Видання зазначає, що Київ підозрює Анкару у підтримці кремля, хоча на початку війни країна демонструвала солідарність із Україною. На початку червня український посол звинуватив турецьких підприємців у покупці зерна, вивезеного росією із захоплених районів України. У МЗС Туреччини відмовилися коментувати цю інформацію.

«Для турків найголовніше це їхні власні інтереси», — анонімно сказав WSJ високопоставлений український чиновник.

У березні у Стамбулі пройшли мирні переговори між представниками москви та Києва, проте вони не дали результату та були призупинені. Наразі Анкара бере участь у вирішенні проблеми із заблокованим українським зерном та підтримує бік росії, яка вимагає скасувати санкції.