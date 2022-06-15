Туреччина працює з ООН над експортом українського зерна без розмінування портів

20:14 15 червня Київ, Україна





Про це повідомляє агентство Reuters.



Чавушоглу зазначив, що план



У розмові з журналістами Чавушоглу сказав, що для розмінування українських портів "потрібний деякий час", а тим часом, за пропозицією ООН, можна створити безпечний морський коридор у районах без мін. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що його країна очікує відповіді від Росії на створення "безпечного коридору" для експорту зерна з України без проведення робіт з розмінування частини Чорного моря.Про це повідомляє агентство Reuters.Чавушоглу зазначив, що план ООН передбачає можливість формування безпечних маршрутів кораблів без необхідності розмінування українських портів.. Потенційна потреба розмінування портів особливо непокоїла Київ, оскільки це могло зробити Україну більш уразливою для російського нападу з Чорного моря.У розмові з журналістами Чавушоглу сказав, що для розмінування українських портів "потрібний деякий час", а тим часом, за пропозицією ООН, можна створити безпечний морський коридор у районах без мін.

"Оскільки розташування мін відомо, у трьох (українських) портах будуть встановлені певні лінії безпеки. Таким чином, ці (торговельні) суди під керівництвом українських науково-рятувальних судів, як це передбачено планом, могли б безпечно заходити та виходити з портів без необхідності знешкодження мін", - сказав Чавушоглу.



Чавушоглу обговорював план розблокування українського експорту з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Анкарі минулого тижня, але сказав, що потрібні подальші обговорення з Москвою та Києвом.



Тоді Лавров сказав, що в Україні лежить відповідальність за розмінування районів навколо портів, щоб комерційні судна могли підійти до них.