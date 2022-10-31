Туреччина продовжить зусилля щодо подолання глобальної продовольчої кризи – Ердоган

Туреччина продовжить свої зусилля щодо пошуку розв'язання глобальної продовольчої кризи, незважаючи на вихід росії з "зернової угоди", укладеної за сприяння Організації Об'єднаних Націй.
Про це 31 жовтня заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на 8-му Всесвітньому конгресі турецьких медиків у Стамбулі, повідомляє Anadolu.
Про це 31 жовтня заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на 8-му Всесвітньому конгресі турецьких медиків у Стамбулі, повідомляє Anadolu.
За його словами, завдяки спільному механізму, створеному за підтримки Туреччини у Стамбулі, вдалося забезпечити відносне скорочення продовольчої кризи, забезпечивши постачання 9,3 мільйона тонн української пшениці для країн світу.
При цьому міністр оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив, що проведе увечері 31 жовтня телефонну розмову з міністром оборони росії сергієм шойгу з приводу функціонування зернового коридору, інформує Haber.
Він додав, що Туреччина закликає сторони переглянути свої рішення.
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