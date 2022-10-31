Туреччина продовжить зусилля щодо подолання глобальної продовольчої кризи – Ердоган

14:19 31 жовтня Київ, Україна

Туреччина продовжить свої зусилля щодо пошуку розв'язання глобальної продовольчої кризи, незважаючи на вихід росії з "зернової угоди", укладеної за сприяння Організації Об'єднаних Націй.



Про це 31 жовтня заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на 8-му Всесвітньому конгресі турецьких медиків у Стамбулі, повідомляє Anadolu.

"Як відомо, близько третини світового виробництва пшениці припадає на Україну та росію. Ви є найближчим свідком наших зусиль щодо доставки цієї пшениці до країн, яким загрожує голодна смерть", - зазначив турецький президент.

За його словами, завдяки спільному механізму, створеному за підтримки Туреччини у Стамбулі, вдалося забезпечити відносне скорочення продовольчої кризи, забезпечивши постачання 9,3 мільйона тонн української пшениці для країн світу.

"Хоча росія вагається з цього приводу (угоди - ред.), оскільки такі ж можливості для неї не передбачені, ми продовжимо наші зусилля щодо служіння людству", - наголосив Ердоган.

При цьому міністр оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив, що проведе увечері 31 жовтня телефонну розмову з міністром оборони росії сергієм шойгу з приводу функціонування зернового коридору, інформує Haber.

"Припинення цієї ініціативи не принесе користі ні росії, ні Україні, ні комусь іншому. Ми ведемо переговори з міністром оборони України та міністром оборони росії. Ми зустрінемося з ними та спробуємо забезпечити продовження цієї ініціативи", - зазначив чиновник.

Він додав, що Туреччина закликає сторони переглянути свої рішення.