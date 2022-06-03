Туреччина купує вкрадене рф українське зерно - посол України

15:02 03 червня Київ, Україна

Український посол у Туреччині Василь Боднар зазначив, що Туреччина купує в росії вкрадене зерно України.

Про це повідомляє Reuters.



Посол також повідомив журналістам, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до постачання зерна транзитом через турецькі води.



Раніше Україна разом із партнерами обговорювала можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту і як перший крок вимагає від росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати гарантії про ненапад безпеки.



Також перед цим глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував візит глави мзс росії до Туреччини 8 червня.



За його словами, на зустрічі з лавровим, серед інших, обговорюватиметься тема формування коридору безпеки для постачання української пшениці через Чорне море.



Раніше ЗМІ повідомляли, що Анкара веде переговори з Києвом та москвою щодо відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.