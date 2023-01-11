Туреччина підтримує формулу світу, яку пропонує Україна

12:45 11 січня Київ, Україна





Про це він сказав під час прес-конференції. Глава турецького Міністерства закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина підтримує формулу миру, яку пропонує Україна для закінчення війни.Про це він сказав під час прес-конференції.

«Росія заявляє, що зараз готова до переговорів. Президент України Володимир Зеленський запропонував мирний план щодо 10 пунктів. Ми, як Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу», – зазначив Чавушоглу.



Глава МЗС Туреччини додав, що його країна докладає великих зусиль у напрямку закінчення війни, і взаємодіємо з обома сторонами: Україною та росією.

«Звичайно, наша мета – міцний мир та взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Що швидше, то краще», – сказав він.

Як повідомлялося, у листопаді Президент Володимир Зеленський представив Українську формулу світу. Зокрема, йдеться про забезпечення радіаційної, ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки, звільнення всіх полонених та депортованих, виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ та припинення бойових дій, повернення справедливості, протидію екоциду, недопущення , фіксація закінчення війни