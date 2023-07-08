Туреччина підтримує членство України в НАТО – заявив Ердоган

10:07 08 липня Київ, Україна

Під час міжнародного турне Володимир Зеленський відвідав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Після зустрічі глав держав, у п'ятницю, 7 липня, пройшла їхня спільна прес-конференція. Під час конференції Ердоган заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного Альянсу.

"Україна заслуговує на членство в НАТО. І я хочу знову наголосити на одному моменті у вашій присутності: ніхто не програє при створенні справедливого світу", - заявив Ердоган.

Лідер Туреччини наголосив, що з часів анексії Криму його країна виступає за територіальну цілісність України.

"Від анексії, що суперечить міжнародному закону і досі, ми заявляємо про нашу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Однією з важливих причин, чому ми з упевненістю дивимось на майбутнє України, є те, що кримські татари наполегливо борються за свободу своєї країни", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини також висловився за те, щоб зернову угоду продовжили після 17 липня, коли завершиться термін її дії.

Ердоган також заявив, що Туреччина допомагатиме Україні "встати на ноги".

"Наші будівельні компанії, які є лідерами цього ринку в Україні, допоможуть нашим українським друзям у відновленні країни", - наголосив турецький президент.

Нагадаємо, влада Туреччини продовжує діалог з Україною та росією для продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка завершується 17 липня.