Туреччина підтримує членство України в НАТО – заявив Ердоган

Під час міжнародного турне Володимир Зеленський відвідав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Після зустрічі глав держав, у п'ятницю, 7 липня, пройшла їхня спільна прес-конференція. Під час конференції Ердоган заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного Альянсу.
Лідер Туреччини наголосив, що з часів анексії Криму його країна виступає за територіальну цілісність України.
Президент Туреччини також висловився за те, щоб зернову угоду продовжили після 17 липня, коли завершиться термін її дії.
Ердоган також заявив, що Туреччина допомагатиме Україні "встати на ноги".
Нагадаємо, влада Туреччини продовжує діалог з Україною та росією для продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка завершується 17 липня.
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