Туреччина передала Україні боєприпаси, виготовлені в епоху "холодної війни"

07:05 11 січня Київ, Україна

Туреччина наприкінці минулого року розпочала негласні постачання для Збройних Сил України касетних снарядів виробництва США.



Про це із посиланням на власні джерела пише Foreign Policy.



Йдеться про вдосконалені конвенційні боєприпаси подвійного призначення (dual-purpose improved conventional munitions, DPICM). Вони призначені, зокрема, для ураження бронетехніки, а кожен снаряд розкидає 88 набоїв.



За даними джерел, Туреччина у листопаді 2022 року розпочала постачання Україні касетних снарядів, які були виготовлені в епоху холодної війни в рамках угоди про спільне виробництво зі США. Це сталося після того, як Вашингтон відмовився передавати Києву свої запаси таких боєприпасів, і Туреччина виявилася єдиною країною, де Україна могла їх отримати.

"Це показує, що хоча Туреччина в деяких відносинах зближується з росією, вона є принципово важливим союзником України у військовому відношенні", - сказав один із джерел FP.

Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо не вибухнуть одразу. Законодавство США забороняє експорт таких снарядів.



Застосування касетних боєприпасів жорстко обмежено міжнародними угодами, їх застосування не повинно загрожувати цивільним об'єктам та мирному населенню.