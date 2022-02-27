Туреччина відповіла на заклик РФ припинити військову співпрацю з Україною

08:05 01 червень Київ, Україна

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в черговий раз нагадав Росії про невизнання українського півострова частиною РФ і заявив, що продаж дронів Києву або іншій столиці є елементом торгових відносин, від яких Туреччина відмовлятися не має наміру.

Про це повідомив телеканал NTV.



Відзначається, що таким чином міністр відповів російській владі на її "рекомендації" припинити військову співпрацю з Україною.

"Наша позиція по Криму відома. Ми так само говоримо росіянам. Ми говоримо, що рішення є політичним. Ніхто не повинен ображатися на наш продаж дронів Україні. Це торгівля", - заявив Чавушоглу.

При цьому він зазначив, що Москва постачає ракети до Сирії або інші країни, і Анкара не ставить під сумнів такі її дії. Крім того, нагадав глава МЗС, угода з Києвом про безпілотники Bayraktar TB2 була укладена багато років назад.



Нарешті, Чавушоглу пояснив, що в усьому світі існує великий попит на безпілотні літальні апарати, і Туреччина має намір його задовольнити.