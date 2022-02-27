Туреччина відповіла на заклик РФ припинити військову співпрацю з Україною

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в черговий раз нагадав Росії про невизнання українського півострова частиною РФ і заявив, що продаж дронів Києву або іншій столиці є елементом торгових відносин, від яких Туреччина відмовлятися не має наміру.
Про це повідомив телеканал NTV.
Відзначається, що таким чином міністр відповів російській владі на її "рекомендації" припинити військову співпрацю з Україною.
Відзначається, що таким чином міністр відповів російській владі на її "рекомендації" припинити військову співпрацю з Україною.
При цьому він зазначив, що Москва постачає ракети до Сирії або інші країни, і Анкара не ставить під сумнів такі її дії. Крім того, нагадав глава МЗС, угода з Києвом про безпілотники Bayraktar TB2 була укладена багато років назад.
Нарешті, Чавушоглу пояснив, що в усьому світі існує великий попит на безпілотні літальні апарати, і Туреччина має намір його задовольнити.
Нарешті, Чавушоглу пояснив, що в усьому світі існує великий попит на безпілотні літальні апарати, і Туреччина має намір його задовольнити.
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