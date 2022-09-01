Туреччина спростувала нову угоду з рф щодо продажу С-400

16:36 17 серпня Київ, Україна

Росія заявила, що підписала контракт на постачання Туреччині другого полку зенітно-ракетних систем С-400 , але Анкара швидко спростувала ствердження про підписання нової угоди про покупку.



Про новий контракт із Туреччиною, яка не приєдналася до санкцій за війну в Україні та на 75% збільшила експорт до росії, всупереч західній торговельній блокаді, повідомив голова федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) росії Дмитро Шугаєв.



На форумі «Армія-2022», де президент володимир путін знову заявив про "російську зброю, що не має аналогів", Шугаєв розповів, що договір на поставку С-400 вже підписаний і знаходиться в стадії практичної реалізації, а один з його пунктів передбачає локалізацію у Туреччині виробництва деяких компонентів систем.



Досягти рівня С-400 конкуренти ще довго не зможуть, стверджував Шугаєв.

«Немає підстав вважати про можливість створення якоюсь державою в найближчі роки системи, яка за своїми ТТХ (тактико-технічними характеристиками. - ТМТ) могла б наблизитися до ЗРС С-400 "Тріумф"», - сказав він.

Але влада Туреччини негайно спростувала російські заяви, повідомляє Bloomberg. Управління оборонної промисловості — монопольний державний імпортер озброєнь — повідомив, що умови контракту щодо С-400, який був підписаний п'ять років тому і передбачав постачання лише одного полку, не змінилися.



Угода з росією, укладена у 2017 році, підвела Туреччину під санкції США. Члена НАТО з найбільшою армією в Європі виключили із програми постачання американських винищувачів F-35, а після початку війни в Україні Держдеп запропонував Анкарі відправити куплені у кремля С-400 Україні.



У червні делегація американських чиновників на чолі із заступником міністра фінансів Уоллі Адейемо їздила до Туреччини, щоб попередити місцевих чиновників і банкірів: за спробу сховати «брудні» російські гроші або зневагу до санкційного режиму проти росії будуть «вторинні санкції».



Якщо це попередження не буде почуте, Туреччині може загрожувати відхід західних компаній, повідомили Financial Times західні чиновники. Крім того, західні банки можуть відмовитися фінансувати угоди з турецькими контрагентами, що вдарить по тендітній економіці Туреччини, яка зазнає гострого дефіциту твердої валюти, переживає інфляцію під 80% і навантажена зовнішнім боргом на 451 млрд доларів.



