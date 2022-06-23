Туреччина не дозволить доставляти в країну зерно, яке росія вкрала в України

16:22 23 червня Київ, Україна

Туреччина прагне конструктивної ролі та докладає зусиль для виходу із зернової кризи, у тому числі продовжує активні переговори з цього питання як з росією, так і з Україною.





Чавушоглу назвав план ООН щодо вивезення зерна з портів у Чорному морі цілком реальним та заявив, що Туреччина повністю його підтримує. Раніше міністр стверджував, що експорт українського зерна можливий і без розмінування портів: ООН запропонувала створити безпечний морський коридор зонами, де немає мінної загрози.



Якщо у Стамбулі вдасться досягти домовленості, то буде створено Моніторинговий центр, а також „зону безпеки“ безпосередньо за межами вод України. Міністр наголосив, що Туреччина не дозволить доставляти в країну зерно, викрадене росією чи будь-якою іншою державою. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на спільній пресконференції із главою МЗС Британії Ліз Трасс, пише турецьке агентство Аnadolu.Чавушоглу назвав план ООН щодо вивезення зерна з портів у Чорному морі цілком реальним та заявив, що Туреччина повністю його підтримує. Раніше міністр стверджував, що експорт українського зерна можливий і без розмінування портів: ООН запропонувала створити безпечний морський коридор зонами, де немає мінної загрози.Якщо у Стамбулі вдасться досягти домовленості, то буде створено Моніторинговий центр, а також „зону безпеки“ безпосередньо за межами вод України. Міністр наголосив, що Туреччина не дозволить доставляти в країну зерно, викрадене росією чи будь-якою іншою державою.

Трасс заявила, що кризу з поставками українського зерна необхідно вирішити протягом наступного місяця, інакше почнеться справжній голод. Вона запропонувала надати будь-яку допомогу, щоб вирішити проблему.



За словами Трасс, українські порти мають бути захищені, а комерційним суднам потрібно надати безпечний коридор.



Сполучене Королівство пропонує весь наш досвід на всіх цих напрямках, щоб забезпечити все необхідне для того, щоб зерно могло вивозитися безперешкодно, але це вимагатиме міжнародних зусиль.

Раніше Туреччина заявила, що досягла прогресу в переговорах із росією щодо вивезення українського зерна. В результаті турецький суховантаж Azov Concord зміг залишити український порт у Маріуполі. Таким чином, корабель став першим комерційним судном, яке пройшло через блокаду російського військового флоту.