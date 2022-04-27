Туреччина сподівається на зустріч президентів України та росії найближчими днями

Переговори Зеленського та путіна: Туреччина сподівається на зустріч президентів у "найближчі дні".
За словами міністра оборони Туреччини, припинення бойових дій є вкрай важливим для гуманітарної ситуації, яка сильно погіршується.
Туреччина сподівається, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента рф путіна відбудеться у "найближчі дні". Як заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, у процесі підготовки переговорів ще є проблемні ситуації.
Про це він розповів після засідання Консультативної групи з оборони та безпеки для України, яке відбулося на базі НАТО в Рамштайні.
Акар зазначив, що на консультаційній зустрічі представники понад 40 країн обмінялися думками та обговорили подальший план дій з оборони України. Туреччина уважно стежить за розвитком подій, наголосив міністр оборони.
Туреччина сподівається, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента рф путіна відбудеться у "найближчі дні". Як заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, у процесі підготовки переговорів ще є проблемні ситуації.
Про це він розповів після засідання Консультативної групи з оборони та безпеки для України, яке відбулося на базі НАТО в Рамштайні.
Акар зазначив, що на консультаційній зустрічі представники понад 40 країн обмінялися думками та обговорили подальший план дій з оборони України. Туреччина уважно стежить за розвитком подій, наголосив міністр оборони.
Туреччина висловила свою позицію щодо ситуації, що склалася, заявив міністр оборони. Акар також зазначив, що президент його країни Реджеп Ердоган багато разів зустрічався з путіним та Зеленським.
Також Акар розповів, чи обговорювалося на зустрічі у Рамштайні питання можливого припинення вогню в Україні. За словами міністра оборони Туреччини, припинення бойових дій є вкрай важливим для гуманітарної ситуації, яка сильно погіршується.
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