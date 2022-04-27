Туреччина сподівається на зустріч президентів України та росії найближчими днями

12:16 27 квітня Київ, Україна

Переговори Зеленського та путіна: Туреччина сподівається на зустріч президентів у "найближчі дні".

За словами міністра оборони Туреччини, припинення бойових дій є вкрай важливим для гуманітарної ситуації, яка сильно погіршується.



Туреччина сподівається, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента рф путіна відбудеться у "найближчі дні". Як заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, у процесі підготовки переговорів ще є проблемні ситуації.



Про це він розповів після засідання Консультативної групи з оборони та безпеки для України, яке відбулося на базі НАТО в Рамштайні.



Акар зазначив, що на консультаційній зустрічі представники понад 40 країн обмінялися думками та обговорили подальший план дій з оборони України. Туреччина уважно стежить за розвитком подій, наголосив міністр оборони.

"Ми з тривогою спостерігаємо за розвитком подій. Зважаючи на отримані новини, є деякі проблемні ситуації. Як і всі країни, ми докладаємо різних зусиль для їхнього подолання. Нам потрібно відкритися. Таким чином ми вважаємо, що мирні рішення можуть бути знайдені легше", - зазначив Акар.

Туреччина висловила свою позицію щодо ситуації, що склалася, заявив міністр оборони. Акар також зазначив, що президент його країни Реджеп Ердоган багато разів зустрічався з путіним та Зеленським.

"Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємось, що з пропозиціями нашого президента, можливо, двом лідерам вдасться зібратися разом найближчими днями. Як Туреччина, ми продовжуємо робити свій внесок у все, що необхідно зробити, включаючи посередництво", - заявив міністр оборони Туреччини.

Також Акар розповів, чи обговорювалося на зустрічі у Рамштайні питання можливого припинення вогню в Україні. За словами міністра оборони Туреччини, припинення бойових дій є вкрай важливим для гуманітарної ситуації, яка сильно погіршується.