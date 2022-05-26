Туреччина може стати посередником для вивезення українського зерна із заблокованих портів

17:59 26 травня Київ, Україна

Туреччина веде переговори з росією та Україною про відкриття коридору через Босфор для експорту зерна з України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Один із них зазначив, що росія вважає Туреччину «нейтральнішою», ніж інші західні члени альянсу, навіть незважаючи на членство останньої в НАТО.

«Туреччина готова зробити свій внесок у моніторинг експорту з Одеси через Чорне море», — заявив високопоставлений європейський дипломат. Він зазначив, що Туреччина традиційно дуже сильна у Чорноморському регіоні та виявляє бажання допомогти.

У Туреччини в Чорному морі є два фрегати, два підводні човни та пів дюжини патрульних та швидкохідних кораблів. Для такої місії можна швидко спорядити набагато більше, розповів голова стамбульської консалтингової компанії Bosphorus Observer. Гіпотетично група кораблів могла б патрулювати маршрути продовольчих коридорів, а також шукати міни, в установці яких росія та Україна звинувачують одна одну.