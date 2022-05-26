Туреччина може стати посередником для вивезення українського зерна із заблокованих портів

Туреччина веде переговори з росією та Україною про відкриття коридору через Босфор для експорту зерна з України.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.
Один із них зазначив, що росія вважає Туреччину «нейтральнішою», ніж інші західні члени альянсу, навіть незважаючи на членство останньої в НАТО.
У Туреччини в Чорному морі є два фрегати, два підводні човни та пів дюжини патрульних та швидкохідних кораблів. Для такої місії можна швидко спорядити набагато більше, розповів голова стамбульської консалтингової компанії Bosphorus Observer. Гіпотетично група кораблів могла б патрулювати маршрути продовольчих коридорів, а також шукати міни, в установці яких росія та Україна звинувачують одна одну.
Заступник міністра закордонних справ росії Андрій Руденко заявляв, що вивезти зерно із заблокованих українських портів можна буде лише після того, як Захід зніме санкції з російського експорту. Він повідомив, що росія готова до діалогу із Заходом щодо заблокованих в Україні кораблів, щоб вирішити цю проблему «комплексно». Прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс назвав такі заяви шантажем.
Постпред росії при ООН Василь Небензя відкинув усі претензії та звинуватив у тому, що відбувається, Україну. Він заявив, що "Київ замінував акваторію Чорного моря", а також "блокує порти Миколаєва, Херсона, Чорноморська, Маріуполя, Очакова, Одеси та Південного".
Водночас відомо, що наразі Херсон та Маріуполь контролює російська армія. Про це, зокрема, заявляло міноборони росії.
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