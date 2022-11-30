Туреччина може надіслати Україні плавучі електростанції

18:28 30 листопада Київ, Україна

Українська компанія "Укренерго" та турецький суднобудівний оператор Karpowership ведуть переговори про постачання плавучих електростанцій.

Про це повідомила топменеджер компанії Nikkei.

"Ми обговорюємо з керівництвом Одеської області та українською компанією "Укренерго" розміщення поряд з Одесою трьох електростанцій загальною потужністю 300 мегаватів", - розповіла член правління Karpowership з комерційних операцій Зейнеп Харезі.

За її словами, зараз сторони узгодять технічні та комерційні аспекти, а також питання безпеки. Харезі не виключила, що реалізація проєкту вимагатиме підтримки та посередництва ООН за аналогією із «зерновою угодою».



Після отримання всіх дозволів та затвердження домовленостей Karpowership готова розгорнути плавучі електростанції «за три тижні». За повної потужності вони здатні забезпечувати енергією до мільйона абонентів.



Проблеми з електропостачанням в Україні почалися після серії російських ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури. Таким чином у кремлі хочуть примусити Київ до переговорів та змусити його відмовитися від звільнення окупованих територій.



Напередодні в "Укренерго" заявили, що в результаті «семи хвиль ракетних ударів», які почалися з 10 жовтня, в країні було пошкоджено всі великі гідро- та теплоелектростанції. В результаті без світла, води та тепла залишаються цілі регіони. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії.



Karpowership є флагманською компанією турецького холдингу Karadeniz Holding. Вона має 36 плавучих електростанцій, які можуть виробляти електроенергію, використовуючи дизель, мазут чи природний газ. В основному ці ТЕС орієнтовані на країни з недостатньо розвиненою інфраструктурою, і навіть використання у надзвичайних ситуаціях після стихійних лих чи аварій.



Станції Karpowership працюють у Гамбії, Гані, Гвінеї-Бісау, Лівані, Сьєрра-Леоне, Судані, Замбії та на Кубі. Також компанія веде переговори щодо розміщення до восьми кораблів у чотирьох європейських країнах взимку 2023 року.