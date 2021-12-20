Туреччина готова стати посередником у переговорах України та РФ - Ердоган

15:42 29 листопад Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий бути посередником у переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. Таку пропозицію він висловив під час зустрічі з журналістами, передає Anadolu у понеділок, 29 листопада.



«Наша позиція щодо ситуації в Україні загальновідома. Туреччина виступає за забезпечення миру з упором на становище кримських татар. Ми неодноразово обговорювали це питання з Росією. Контакти продовжуються. Сподіваємося, що регіон не перетвориться на зону бойових дій і запанує мир. Анкара виступає за розвиток процесів. Туреччина готова до посередництва. Готові обговорювати це питання зі сторонами», – заявив він.



Що взагалі відбувається на кордонах України



Про перекидання російських військ в Україну повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи Збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.



За кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із наземними військами майже за 260 км від кордону Чернігівської області. Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків та артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії.



Водночас Міноборони України заперечувало цю інформацію та назвало передислокацію військ РФ «плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань». Ще за кілька днів у прикордонній службі заявили, що безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили. Представник президента України Сергій Никифоров також цю інформацію заперечував та засумнівався у правдивості повідомлень американських ЗМІ.



Вже незабаром стало відомо, що голова ЦРУ літав до Москви, щоб дізнатися про можливе вторгнення в Україну, а США попередили про таку ймовірність Євросоюз.