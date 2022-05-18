Туреччина готова схвалити вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, але за дотримання низки умов

10:35 18 травня Київ, Україна

Туреччина назвала умови, за яких готова підтримати заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО . Анкара розраховує на зняття обмежень з боку США, запроваджених після придбання російського зенітно-ракетного комплексу С-400, повідомляють джерела Bloomberg.

Туреччина також очікує, що її включать до програми виробництва винищувачів F-35.. Крім того, Анкара домагається, щоб Швеція та Фінляндія зняли обмеження на експорт зброї до Туреччини, запроваджені у 2019 році у зв'язку з участю Анкари у війні в Сирії, та засудили визнану в Туреччині терористичною Робочу партію Курдистану (РПК).

"Туреччина проводить свою зовнішню політику відповідно до своїх власних національних інтересів, і буде згодна на розширення НАТО, якщо питання, що викликають занепокоєння щодо країн північної Європи, будуть вирішені", - заявила турецька влада.

16 травня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив , що країна не підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, оскільки жодна з них, за його словами, не має «чіткої позиції щодо тероризму».. Ердоган додав, що глави МЗС Швеції та Фінляндії можуть не здійснювати поїздки з метою переконати Анкару схвалити їхню заявку: Туреччина не дасть добро на вступ до НАТО країн, які вводили проти неї санкції.