Туреччина готова схвалити вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, але за дотримання низки умов

Туреччина назвала умови, за яких готова підтримати заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Анкара розраховує на зняття обмежень з боку США, запроваджених після придбання російського зенітно-ракетного комплексу С-400, повідомляють джерела Bloomberg.
Туреччина також очікує, що її включать до програми виробництва винищувачів F-35.. Крім того, Анкара домагається, щоб Швеція та Фінляндія зняли обмеження на експорт зброї до Туреччини, запроваджені у 2019 році у зв'язку з участю Анкари у війні в Сирії, та засудили визнану в Туреччині терористичною Робочу партію Курдистану (РПК).
16 травня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив , що країна не підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, оскільки жодна з них, за його словами, не має «чіткої позиції щодо тероризму».. Ердоган додав, що глави МЗС Швеції та Фінляндії можуть не здійснювати поїздки з метою переконати Анкару схвалити їхню заявку: Туреччина не дасть добро на вступ до НАТО країн, які вводили проти неї санкції.
Анкара звинувачує Швецію та Фінляндію у підтримці курдських збройних формувань.
Нагадаємо, сьогодні Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО у штаб-квартирі союзників.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі