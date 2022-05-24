Туреччина готова до всіх видів співробітництва, заради миру для афганського народу

07:30 19 серпня Киев, Украина

Туреччина має тісні історично сформовані зв'язки з афганським народом. До того ж вона межує з Афганістаном і в будь-який момент може бути втягнута у військовий конфлікт. У непростій ситуації президент Туреччини Тайіп Ердоган зробив заяву про те, що Туреччина готова співпрацювати з талібами, щоб зберегти мир для афганського народу.

"Незалежно від того, хто перебуває при владі, це вимога як нашої прихильності, так і нашого братства - підтримати Афганістан в хороші і погані часи", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що турецька сторона може прийняти лідерів "Талібану".

"Ми також вітаємо помірні заяви, зроблені лідерами "Талібану". Ми готові до всіх видів співробітництва, щоб зберегти мир для афганського народу, забезпечити добробут турецьких громадян, які живуть в цій країні, а також захистити інтереси нашої держави", - сказав Ердоган.

Він додав, що військова присутність Туреччини в Афганістані зміцнить позиції "нової адміністрації" цієї країни на міжнародній арені і полегшить її роботу.

Тим часом з відеозверненням до афганського народу виступив президент Ашраф Гані, який втік з країни. Він спростував вивезення сотень мільйонів доларів і підтвердив, що знаходиться в ОАЕ.

Додамо, що в "Талібан" розповіли, якою буде нова влада. Бойовики вважають, що в Афганістані немає ніяких підстав для встановлення демократичної влади, а правити буде ватажок "Талібану" Хайбатулла Ахундзада.