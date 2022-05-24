Туреччина готова до всіх видів співробітництва, заради миру для афганського народу

Туреччина має тісні історично сформовані зв'язки з афганським народом. До того ж вона межує з Афганістаном і в будь-який момент може бути втягнута у військовий конфлікт. У непростій ситуації президент Туреччини Тайіп Ердоган зробив заяву про те, що Туреччина готова співпрацювати з талібами, щоб зберегти мир для афганського народу.
Він підкреслив, що турецька сторона може прийняти лідерів "Талібану".
Він додав, що військова присутність Туреччини в Афганістані зміцнить позиції "нової адміністрації" цієї країни на міжнародній арені і полегшить її роботу.
Тим часом з відеозверненням до афганського народу виступив президент Ашраф Гані, який втік з країни. Він спростував вивезення сотень мільйонів доларів і підтвердив, що знаходиться в ОАЕ.
Додамо, що в "Талібан" розповіли, якою буде нова влада. Бойовики вважають, що в Афганістані немає ніяких підстав для встановлення демократичної влади, а правити буде ватажок "Талібану" Хайбатулла Ахундзада.
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