Туреччина прийматиме наступну зустріч союзників для обговорення миру в Україні

Туреччина вже у жовтні готується прийняти третю міжнародну зустріч радників із національної безпеки, які працюють над підтримкою мирного саміту.
Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Зустріч запланована у Стамбулі. Вона слідує за подібними зборами в Данії у червні та в Саудівській Аравії у серпні. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення миру в Україні.
Очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних представників, серед яких радник із національної безпеки США Джейк Салліван, повідомили джерела. Росія не запрошена та назвала попередні зустрічі нелегітимними. Представники Білого дому відмовилися від коментарів.
Українські чиновники та світові партнери намагалися переконати країни, які здебільшого залишалися нейтральними щодо вторгнення росії, такі як Бразилія та Індія.
Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Зустріч запланована у Стамбулі. Вона слідує за подібними зборами в Данії у червні та в Саудівській Аравії у серпні. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення миру в Україні.
Очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних представників, серед яких радник із національної безпеки США Джейк Салліван, повідомили джерела. Росія не запрошена та назвала попередні зустрічі нелегітимними. Представники Білого дому відмовилися від коментарів.
Українські чиновники та світові партнери намагалися переконати країни, які здебільшого залишалися нейтральними щодо вторгнення росії, такі як Бразилія та Індія.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі