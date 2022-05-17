Туреччина блокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відмовився підтримати вступ до НАТО Швеції та Фінляндії, які «вводили проти Туреччини санкції».
На думку Ердогана, жодна з цих країн не має "чіткої позиції щодо тероризму", передає Daily Sabah. Ердоган додав, що глави МЗС Швеції та Фінляндії можуть не здійснювати поїздки з метою переконати Анкару схвалити їхню заявку: Туреччина не дасть добро на вступ до НАТО країн, які вводили проти неї санкції.
Анкара звинувачує Швецію та Фінляндію у підтримці курдських збройних формувань, які турецька влада вважає терористичними. Крім того, ці країни, за твердженням Анкари, запроваджували обмеження на продаж озброєнь Туреччині. Швецію Ердоган назвав "розсадником терористичних організацій". За твердженням президента, терористи є навіть у шведському парламенті.
Швеція та Фінляндія в середині травня офіційно оголосили, що мають намір подати заявку на вступ до НАТО. До рішення відмовитись від колишньої політики нейтралітету їх підштовхнуло вторгнення росії в Україну.
Для вступу країни до НАТО всі три десятки країн, що входять до альянсу, мають підтримати її заявку.
На думку Ердогана, жодна з цих країн не має "чіткої позиції щодо тероризму", передає Daily Sabah. Ердоган додав, що глави МЗС Швеції та Фінляндії можуть не здійснювати поїздки з метою переконати Анкару схвалити їхню заявку: Туреччина не дасть добро на вступ до НАТО країн, які вводили проти неї санкції.
Анкара звинувачує Швецію та Фінляндію у підтримці курдських збройних формувань, які турецька влада вважає терористичними. Крім того, ці країни, за твердженням Анкари, запроваджували обмеження на продаж озброєнь Туреччині. Швецію Ердоган назвав "розсадником терористичних організацій". За твердженням президента, терористи є навіть у шведському парламенті.
Швеція та Фінляндія в середині травня офіційно оголосили, що мають намір подати заявку на вступ до НАТО. До рішення відмовитись від колишньої політики нейтралітету їх підштовхнуло вторгнення росії в Україну.
Для вступу країни до НАТО всі три десятки країн, що входять до альянсу, мають підтримати її заявку.
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