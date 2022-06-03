Туреччина розробила план вивезення українського зерна

07:22 03 червня Київ, Україна

Туреччина під егідою ООН підготувала дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи, що виникла через російсько-українську війну.

Очікується, що представники України, росії, ООН та Туреччини зустрінуться в Стамбулі найближчими днями, щоб обговорити деталі дорожньої карти, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела.



Під час чотиристоронньої наради обговорюватимуться:

маршрут експорту;

страхування та безпека кораблів;

очищення моря від мін.

Загалом на світовий ринок планується представити 20 млн тонн зерна.



Наголошується, що питання зернового коридору президент Ердоган також порушував під час телефонної розмови з главою кремля володимиром путіним та лідером України Володимиром Зеленським.