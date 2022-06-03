Туреччина розробила план вивезення українського зерна

07:22 03 червня Київ, Україна

Туреччина під егідою ООН підготувала дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи, що виникла через російсько-українську війну.
 
Очікується, що представники України, росії, ООН та Туреччини зустрінуться в Стамбулі найближчими днями, щоб обговорити деталі дорожньої карти, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела.

Під час чотиристоронньої наради обговорюватимуться:
  • маршрут експорту;
  • страхування та безпека кораблів;
  • очищення моря від мін.
Загалом на світовий ринок планується представити 20 млн тонн зерна.

Наголошується, що питання зернового коридору президент Ердоган також порушував під час телефонної розмови з главою кремля володимиром путіним та лідером України Володимиром Зеленським.