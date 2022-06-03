Туреччина розробила план вивезення українського зерна

Туреччина під егідою ООН підготувала дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи, що виникла через російсько-українську війну.
Очікується, що представники України, росії, ООН та Туреччини зустрінуться в Стамбулі найближчими днями, щоб обговорити деталі дорожньої карти, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела.
Під час чотиристоронньої наради обговорюватимуться:
Під час чотиристоронньої наради обговорюватимуться:
- маршрут експорту;
- страхування та безпека кораблів;
- очищення моря від мін.
Загалом на світовий ринок планується представити 20 млн тонн зерна.
Наголошується, що питання зернового коридору президент Ердоган також порушував під час телефонної розмови з главою кремля володимиром путіним та лідером України Володимиром Зеленським.
Наголошується, що питання зернового коридору президент Ердоган також порушував під час телефонної розмови з главою кремля володимиром путіним та лідером України Володимиром Зеленським.
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