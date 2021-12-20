Тупицький не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу

12:05 02 квітень Київ, Україна

Печерський райсуд столиці переніс засідання з обрання Олександру Тупицькому запобіжного заходу через його неявку.

"Приймається рішення про перенесення засідання на 7 квітня на 10:00", - акцентував слідчий суддя Сергій Вовк.

На засіданні був присутній адвокат Тупицького Олександр Телешецький, прокурори Олексій Донський, Сергій Новиков.



Сам Тупицький на засідання не з'явився.



Прокурор Донський заявив, що без Тупицького це клопотання не може бути розглянуте. За його словами, захист повинен пояснити, чому Тупицький не з'явився.



Зі свого боку адвокат заявив, що його підзахисний прибув до суду разом з ним, але Тупицький є охоронюваною особою і охорона доповіла про неможливість забезпечити його безпеку під час цього засідання.



За словами адвоката, Тупицький зараз готує клопотання щодо перенесення засідання для того, щоб йому була забезпечена безпека.



У той самий час Донський зазначив, що Тупицький не з'явився без поважної причини, і висловив переконання, що необхідно розглянути питання про застосування приводу до Тупицького.