Трофеєм ЗСУ вперше став російський вертоліт Мі-8

10:42 12 листопада Київ, Україна

Українські військові вперше захопили військовий гелікоптер Мі-8. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Перший трофейний вертоліт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гелікоптер був захоплений під час контрнаступу на Херсонському напрямку. За іншою версією, цей гелікоптер окупанти могли захопити на початку війни в аеропорту Херсона.

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Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Він може бути озброєний некерованими снарядами типу С-5 або авіабомбами вагою 1100 кг.

Нагадаємо, збройні сили України на Херсонському напрямку захопили як трофей рідкісну російську бойову машину піхоти Басурманін.

Також українські військові захопили рідкісний російський бронеавтомобіль Тайфун-К.