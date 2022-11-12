Трофеєм ЗСУ вперше став російський вертоліт Мі-8

Українські військові вперше захопили військовий гелікоптер Мі-8. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Зазначається, що гелікоптер був захоплений під час контрнаступу на Херсонському напрямку. За іншою версією, цей гелікоптер окупанти могли захопити на початку війни в аеропорту Херсона.
-------------------------------------------------- -----------------------
Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Він може бути озброєний некерованими снарядами типу С-5 або авіабомбами вагою 1100 кг.
Нагадаємо, збройні сили України на Херсонському напрямку захопили як трофей рідкісну російську бойову машину піхоти Басурманін.
Також українські військові захопили рідкісний російський бронеавтомобіль Тайфун-К.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі