Три ворожі човни разом із екіпажами знищено на півдні України

11:25 16 вересня Київ, Україна

Щодня все частіше звучать новини про втрати окупантів на півдні України. Як повідомила 16 вересня керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, ЗСУ знищили ще три ворожі човни разом із екіпажами.

"Мінус п'яти великокаліберних гармат за минулу добу - це потужний результат Сил оборони, мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої наглядові пункти. Один з таких пунктів теж знищений", - розповіла вона.

Гуменюк також зазначила, що росіяни продовжують тактику терору та розгорнули інформаційну кампанію з обстрілу Нової Каховки.. При цьому всі факти обстрілів росіян документовано та зібрано доказову базу.

"Як показала вчорашня ситуація, додається дуже важкий вогневий терор Лівобережжя. Тому що не маючи правильної організації того, що вони запланували, вони здатні бомбардувати і ті напрямки навіть, де розташовані та їхні підрозділи", - сказала речник.

Нагадаємо, 15 вересня російська авіація скинула авіабомбу на житловий квартал у Новій Каховці. У ЗСУ вважають, що окупанти хотіли атакувати Берислав на правому березі Дніпра, але бомба впала з літака раніше.