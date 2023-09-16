Три ворожі човни разом із екіпажами знищено на півдні України

Щодня все частіше звучать новини про втрати окупантів на півдні України. Як повідомила 16 вересня керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, ЗСУ знищили ще три ворожі човни разом із екіпажами.
Гуменюк також зазначила, що росіяни продовжують тактику терору та розгорнули інформаційну кампанію з обстрілу Нової Каховки.. При цьому всі факти обстрілів росіян документовано та зібрано доказову базу.
Нагадаємо, 15 вересня російська авіація скинула авіабомбу на житловий квартал у Новій Каховці. У ЗСУ вважають, що окупанти хотіли атакувати Берислав на правому березі Дніпра, але бомба впала з літака раніше.
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