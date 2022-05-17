Три тисячі військових США направлять до Афганістану протягом 48 годин

06:39 13 серпня Київ, Україна

Як повідомлялося раніше, 12 серпня терористичний рух Талібан заявив про захоплення афганського Кандагара, другого за величиною міста в країні. Кандагар став 11 столицею провінції, яка перейшла під контроль Талібану після початку виходу з Афганістану військового контингенту Сполучених Штатів і НАТО. Розвідка США вважає, що до падіння урядового Кабула залишилося менше трьох місяців.

Влада США направляє до Афганістану додаткові сили для захисту посольства країни в Кабулі. Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у четвер, 12 серпня.

За його словами, в рамках евакуації співробітників американського посольства в Афганістані міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився "направити додаткові тимчасові сили для забезпечення безпеки" цього процесу. Він уточнив, що з цією метою в Афганістан буде направлено "три батальйони" в найближчі 48 годин - близько 3 тисяч військовослужбовців.

Він запевнив, що розміщення додаткових сил США в Афганістані буде мати тимчасовий характер.

"Міністр оборони доручив Пентагону тимчасово розмістити сили для забезпечення можливостей з безпеки цивільного персоналу США і партнерів. Це тимчасова місія на найближчу перспективу", - додав Кірбі.

Вивіз цивільних повинен завершитися до 31 серпня. При цьому в Пентагоні не змогли назвати масштаби військової присутності США в Афганістані після цього числа.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена не має наміру змінювати рішення щодо виведення військ з Афганістану, незважаючи на наступ "Талібану".

Тим часом в липні Талібан оголошував про контроль над 85 відсотками території країни.