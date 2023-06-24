Тривога у Ростові-на-Дону. Війська ПВК Вагнера зайшли до міста - соцмережі

Події, що відбуваються сьогодні в російському Ростові-на-Дону, схожі на початок громадянської війни всередині військової держави. З ночі військова техніка та солдати ПВК Вагнер заповнили вулиці міста. Будівля штабу Південного військового округу перебуває в оточенні. Населення публікує у соцмережах численні фото та відео військової техніки та озброєних військових.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв закликав людей не виходити без потреби з дому.
Раніше ватажок ПВК Євген Пригожин опублікував голосове повідомлення, в якому заявив, що його бійці перетнули держкордон Росії "у всіх місцях" і зараз входять до Ростова.
Він також додав, що проти "вагнерівців" кинули терміновиків, які відходять убік.
Глава ПВК також запевняє, що прикордонники "обіймаються з його бійцями". Однак жодних фото чи відео обіймів немає.
Згодом у соцмережах з'явилася велика кількість фото та відео військової техніки на вулицях міста.
Крім того, Пригожин заявив, що генштабу РВ Валерій Герасимов дав команду відкрити вогонь із літаків по колонах Вагнера, змішаних із цивільними машинами.. Проте пілоти наказ виконувати відмовились.
Нагадаємо, Пригожин заявив, що його найманці збили два вертольоти міноборони Росії.
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