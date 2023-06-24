Тривога у Ростові-на-Дону. Війська ПВК Вагнера зайшли до міста - соцмережі

08:10 24 червня Київ, Україна

Події, що відбуваються сьогодні в російському Ростові-на-Дону, схожі на початок громадянської війни всередині військової держави. З ночі військова техніка та солдати ПВК Вагнер заповнили вулиці міста. Будівля штабу Південного військового округу перебуває в оточенні. Населення публікує у соцмережах численні фото та відео військової техніки та озброєних військових.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв закликав людей не виходити без потреби з дому.

"Ситуація, що склалася, вимагає максимальної концентрації всіх сил для утримання порядку. Правоохоронні органи роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку мешканців області. Прошу всіх зберігати спокій і без потреби не виходити з дому", - заявив Голубєв.

Раніше ватажок ПВК Євген Пригожин опублікував голосове повідомлення, в якому заявив, що його бійці перетнули держкордон Росії "у всіх місцях" і зараз входять до Ростова.

"На даний момент ми перетнули у всіх місцях державний кордон. Прикордонники виходили на зустріч та обіймалися з нашими бійцями. Зараз ми входимо до Ростова", – заявив Пригожин.

Він також додав, що проти "вагнерівців" кинули терміновиків, які відходять убік.

"Йдемо далі. Якщо хтось стане на шляху, ми знищимо всіх. Ми йдемо до кінця", - наголосив Пригожин.

Глава ПВК також запевняє, що прикордонники "обіймаються з його бійцями". Однак жодних фото чи відео обіймів немає.

Згодом у соцмережах з'явилася велика кількість фото та відео військової техніки на вулицях міста.

Крім того, Пригожин заявив, що генштабу РВ Валерій Герасимов дав команду відкрити вогонь із літаків по колонах Вагнера, змішаних із цивільними машинами.. Проте пілоти наказ виконувати відмовились.

Нагадаємо, Пригожин заявив, що його найманці збили два вертольоти міноборони Росії.