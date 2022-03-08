Третій раунд переговорів України та Росії у Білорусії завершився

19:46 07 березень Київ, Україна

Вторгнення Росії до України, день 12-й. Українська армія продовжує стримувати просування російських військ. На цьому фоні в Білорусі пройшов третій раунд переговорів між Москвою та Києвом.



У Кремлі озвучили умови, на яких Москва готова зупинити вторгнення. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News заявив, що «все це може зупинитися в один момент», якщо Україна внесе поправки до Конституції з прописаною відмовою від вступу до будь-якого блоку, визнає Крим російським, а «республіки ДНР і ЛНР – незалежними державами».



Президент Володимир Зеленський продовжує стояти на своїй позиції, про яку вже не раз говорив: Київ «не зазіхає на чуже», а й «свого не віддасть». При цьому Зеленський особливо вказував на те, що контроль над Донбасом та Кримом повернеться до України «виключно дипломатичним шляхом».





Третій раунд переговорів завершився незначними зрушеннями.

"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені”, - написав радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.

На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема.