Третє звинувачення: Коломойський під підозрою в організації шахрайства

07:39 15 вересня Київ, Україна

У четвер, 14 вересня, українському бізнесменові Ігорю Коломойському було пред'явлено нове, третє за рахунком звинувачення, пов'язане з фінансовими махінаціями в ПриватБанку, повідомив радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко.



Це звинувачення з'явилося після ретельного розслідування, проведеного Бюро економічної безпеки. Наразі досудове розслідування у цій справі триває.



Ігоря Коломойського підозрюють у наступних злочинних діях:

Організація фальсифікації документів для незаконних переказів коштів.

Участь в організованій групі, яка заволоділа майном інших у великих обсягах.

Придбання та розпорядження майном, набутим злочинним шляхом, як свідчать фактичні обставини.

Сергій Лещенко також зазначив, що досудове розслідування показало, що Коломойський очолив організовану групу, до якої входили керівник Московської філії ПриватБанку Сергій Волков та інші високопосадовці цієї банківської організації.



Підозра була оголошена Коломойському в ізоляторі у присутності його адвоката.