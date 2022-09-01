17:49 09 серпня Київ, Україна

Транснафта повідомляє, що транзит російської нафти через Україну зупинено 4 серпня.

Російська компанія нагадує, що постачання українською частиною нафтопроводу Дружба здійснюється на підставі довгострокового договору з Укртранснафтою на умовах 100% передоплати.



У Транснафті заявляють, що при здійсненні платежу від 22 липня за транзит нафти в серпні кошти повернули на рахунок компанії 28 липня.

"Ситуація ускладнюється тим, що європейські регулятори поки що не сформували єдину позицію щодо алгоритму дій для банків різних юрисдикцій, а також не виробили порядок видачі зазначених дозволів", - йдеться у повідомленні.

"Для вирішення питання Транснафта направила звернення до уповноваженого банку для подальшої передачі інформації на адресу європейського регулятора для отримання дозволу на проведення розрахунків за договором з АТ Укртранснафта, опрацьовуються варіанти альтернативного проходження коштів, здійснюються щоденні консультації та переговори з обслуговуючими банками", - зазначили у Транснафті.

У компанії додали, що саме Укртранснафта зупинила транзит нафти саме через неможливість отримати платіж.



При цьому транзит нафти через білорусь у напрямку Польщі та Німеччини продовжується.