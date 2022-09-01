Транснафта повідомляє, що транзит російської нафти через Україну зупинено 4 серпня.
Російська компанія нагадує, що постачання українською частиною нафтопроводу Дружба здійснюється на підставі довгострокового договору з Укртранснафтою на умовах 100% передоплати.
У Транснафті заявляють, що при здійсненні платежу від 22 липня за транзит нафти в серпні кошти повернули на рахунок компанії 28 липня.
У Транснафті заявляють, що при здійсненні платежу від 22 липня за транзит нафти в серпні кошти повернули на рахунок компанії 28 липня.
У компанії додали, що саме Укртранснафта зупинила транзит нафти саме через неможливість отримати платіж.
При цьому транзит нафти через білорусь у напрямку Польщі та Німеччини продовжується.
При цьому транзит нафти через білорусь у напрямку Польщі та Німеччини продовжується.
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