Трансляція пресконференції Зеленського та Ердогана у Києві

17:21 03 лютий Київ, Україна

Сьогодні у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з головою Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.



Ердоган та Зеленський після переговорів підписали низку документів та виступили із заявами перед представниками засобів масової інформації.

Журналісти, які прибули на зустріч Зеленського та Ердогана, дізналися, що преса не зможе поставити президентам питання.