Трансформація української енергетики є одним із головних завдань на найближчі роки, — Денис Шмігаль.

16:02 28 січень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмігаль розповів про стратегічні кроки у напрямі енергетичної безпеки та посилення енергонезалежності України.

За словами глави уряду, зараз активно триває робота щодо інтеграції енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E.

«В даний час виконано майже всі необхідні завдання, і Україна готова до синхронізації.. Наступного місяця заплановано тестову роботу енергосистеми України в ізольованому режимі», – зазначив Денис Шмігаль.

Як наголосив Прем'єр-міністр, збільшення власного видобутку газу є ще одним кроком у напрямку зміцнення енергетичної безпеки.. Для цього Україна активно розвиває інструмент державно-приватного партнерства. Він зазначив, що наразі укладено 11 угод про розподіл продукції у сфері видобутку — це понад $10 млрд інвестицій у розвідку та початкову інфраструктуру.



Денис Шмігаль також зазначив, що Україна активно продовжує співпрацю з європейськими партнерами, у тому числі щодо використання українських газосховищ, які використовуються в середньому на 20-24 млрд. кубометрів при обсязі 33 млрд. кубів.

«Наші газосховища можуть використовуватись як газовий сейф для європейських компаній. Вже зараз іноземні компанії утримують частину свого газу в режимі митного складу на території України, але ми вестимемо переговори з нашими європейськими партнерами, щоб цей процес став більш системним», - зазначив Глава Уряду.

Прем'єр-міністр також наголосив, що уряд зараз працює за трьома основними напрямками реформування вугільної галузі: зарядка рядів для перспективних шахт, щоб забезпечити власні потреби; пошук інвесторів чи справедлива трансформація для решти.

«Товариства, що залежать від роботи вугільних шахт, отримають преференції, фінанси та можливості, щоб там відкривалися нові підприємства, а люди могли отримати нормальну роботу, не пов'язану безпосередньо з вугільною галуззю. Вже цього року ми розпочнемо два перші пілотні проекти із справедливої трансформації у Мирнограді та Червонограді», — повідомив Прем'єр-міністр.

Одним із найбільш амбітних проектів в енергетичній галузі, за словами Дениса Шмигаля, залишається розвиток водневої енергетики.. Він підкреслив, що Україна має значний потенціал у виробництві чистої енергії та визначена одним із потенційних партнерів Європейського Союзу з виробництва та постачання водню.