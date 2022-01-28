Трансформація української енергетики є одним із головних завдань на найближчі роки, — Денис Шмігаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмігаль розповів про стратегічні кроки у напрямі енергетичної безпеки та посилення енергонезалежності України.
За словами глави уряду, зараз активно триває робота щодо інтеграції енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E.
Як наголосив Прем'єр-міністр, збільшення власного видобутку газу є ще одним кроком у напрямку зміцнення енергетичної безпеки.. Для цього Україна активно розвиває інструмент державно-приватного партнерства. Він зазначив, що наразі укладено 11 угод про розподіл продукції у сфері видобутку — це понад $10 млрд інвестицій у розвідку та початкову інфраструктуру.
Денис Шмігаль також зазначив, що Україна активно продовжує співпрацю з європейськими партнерами, у тому числі щодо використання українських газосховищ, які використовуються в середньому на 20-24 млрд. кубометрів при обсязі 33 млрд. кубів.
Денис Шмігаль також зазначив, що Україна активно продовжує співпрацю з європейськими партнерами, у тому числі щодо використання українських газосховищ, які використовуються в середньому на 20-24 млрд. кубометрів при обсязі 33 млрд. кубів.
Прем'єр-міністр також наголосив, що уряд зараз працює за трьома основними напрямками реформування вугільної галузі: зарядка рядів для перспективних шахт, щоб забезпечити власні потреби; пошук інвесторів чи справедлива трансформація для решти.
Одним із найбільш амбітних проектів в енергетичній галузі, за словами Дениса Шмигаля, залишається розвиток водневої енергетики.. Він підкреслив, що Україна має значний потенціал у виробництві чистої енергії та визначена одним із потенційних партнерів Європейського Союзу з виробництва та постачання водню.
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