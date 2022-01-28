Трансформація української енергетики є одним із головних завдань на найближчі роки, — Денис Шмігаль.

16:02 28 січень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмігаль розповів про стратегічні кроки у напрямі енергетичної безпеки та посилення енергонезалежності України.
За словами глави уряду, зараз активно триває робота щодо інтеграції енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E.
«В даний час виконано майже всі необхідні завдання, і Україна готова до синхронізації.. Наступного місяця заплановано тестову роботу енергосистеми України в ізольованому режимі», – зазначив Денис Шмігаль.
Як наголосив Прем'єр-міністр, збільшення власного видобутку газу є ще одним кроком у напрямку зміцнення енергетичної безпеки.. Для цього Україна активно розвиває інструмент державно-приватного партнерства. Він зазначив, що наразі укладено 11 угод про розподіл продукції у сфері видобутку — це понад $10 млрд інвестицій у розвідку та початкову інфраструктуру.

Денис Шмігаль також зазначив, що Україна активно продовжує співпрацю з європейськими партнерами, у тому числі щодо використання українських газосховищ, які використовуються в середньому на 20-24 млрд. кубометрів при обсязі 33 млрд. кубів.
«Наші газосховища можуть використовуватись як газовий сейф для європейських компаній. Вже зараз іноземні компанії утримують частину свого газу в режимі митного складу на території України, але ми вестимемо переговори з нашими європейськими партнерами, щоб цей процес став більш системним», - зазначив Глава Уряду.
Прем'єр-міністр також наголосив, що уряд зараз працює за трьома основними напрямками реформування вугільної галузі: зарядка рядів для перспективних шахт, щоб забезпечити власні потреби; пошук інвесторів чи справедлива трансформація для решти.
«Товариства, що залежать від роботи вугільних шахт, отримають преференції, фінанси та можливості, щоб там відкривалися нові підприємства, а люди могли отримати нормальну роботу, не пов'язану безпосередньо з вугільною галуззю. Вже цього року ми розпочнемо два перші пілотні проекти із справедливої трансформації у Мирнограді та Червонограді», — повідомив Прем'єр-міністр.
Одним із найбільш амбітних проектів в енергетичній галузі, за словами Дениса Шмигаля, залишається розвиток водневої енергетики.. Він підкреслив, що Україна має значний потенціал у виробництві чистої енергії та визначена одним із потенційних партнерів Європейського Союзу з виробництва та постачання водню.
«Тому ми налаштовані на розвиток водневих технологій та створення водневої екосистеми. Це не лише сприятиме «зеленому переходу», посиленню енергетичної незалежності України, але також дозволить залучити мільярди доларів інвестицій у трансформацію нашої енергетичної системи», – резюмував глава уряду.