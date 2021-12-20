Трамп шкодує про участь США в конфліктах на Близькому Сході

У своєму недавньому інтерв'ю президент США Трамп розповів, що відправка американських військ в країни Близького Сходу - це велика помилка уряду. Більш того, участь у військових конфліктах Близького сходу він вважає найбільшою помилкою в історії США.

При цьому Трамп заявив про свої досягнення в цій сфері на тлі своїх попередників на посту президента.

"Ми ліквідували ІГІЛ ... 100% цього халіфату ... Ми" прибрали "Сулеймані, Аль-Багдаді ... Я зробив багато всього того, чого не робили інші президенти. Їм взагалі ніколи не варто приходити на Близький Схід ", - заявив Трамп, зазначивши, що це стало єдиною великою помилкою США.

Нагадаємо, в щорічному посланні до Конгресу 4 лютого Трамп заявив, що має намір покласти край найтривалішою війні Америки і вивести війська з Афганістану.

Восени минулого року Трамп вивів війська США з Сирії. Тепер захищати курдів і боротися за землю з Туреччиною повинен президент Сирії, вважає Трамп.