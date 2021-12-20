Трамп шкодує про участь США в конфліктах на Близькому Сході

У своєму недавньому інтерв'ю президент США Трамп розповів, що відправка американських військ в країни Близького Сходу - це велика помилка уряду. Більш того, участь у військових конфліктах Близького сходу він вважає найбільшою помилкою в історії США.
При цьому Трамп заявив про свої досягнення в цій сфері на тлі своїх попередників на посту президента.
Нагадаємо, в щорічному посланні до Конгресу 4 лютого Трамп заявив, що має намір покласти край найтривалішою війні Америки і вивести війська з Афганістану.
Восени минулого року Трамп вивів війська США з Сирії. Тепер захищати курдів і боротися за землю з Туреччиною повинен президент Сирії, вважає Трамп.
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