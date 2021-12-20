Трамп заявив, що не завжди згоден з головним інфекціоністом країни

07:39 14 липень Київ, Україна

Президент США Дональд Трамп не завжди згоден з директором Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи, однак у них дуже хороші відносини. Це американський лідер підтвердив у понеділок, відповідаючи на питання журналістів в ході круглого столу в Білому домі.

"У мене дуже хороші стосунки з доктором Фаучи, і вони були такими протягом тривалого часу, з самого початку. Я вважаю його дуже приємною людиною ", - сказав він. "Я не завжди згоден з ним", - підкреслив при цьому американський президент.

Прес-секретар американського лідера Кейлі Макінені в понеділок прокоментувала ситуацію з поширеним раніше Білим домом документом, в якому містилася критика на адресу Фаучи з боку чільних експертів в області охорони здоров'я. У ньому, зокрема, йшлося про те, що "деякі представники Білого дому стурбовані тим, як часто доктор Фаучи був не правий в різних ситуаціях".

За словами Макінені, Білий дім надав цей документ, відповідаючи на конкретне запитання газети The Washington Post щодо слів Трампа, який раніше відзначав, що Фаучи допускав у своїй роботі деякі помилки.

"Ми надали конкретну відповідь на пряме запитання, ось і все. І дуже далекі від правди уявлення про те, що є якийсь опозиційний (по відношенню до Фаучи - прим. ред) доповідь і що існує протистояння Фаучи і президента. У доктора Фаучи і президента завжди були дуже хороші робочі відносини ", - відповіла вона.

Американські ЗМІ вже протягом тривалого часу обговорюють питання про можливі протиріччя між Трампом і Фаучи. Так, ще в квітні в інтерв'ю CNN Фаучи заявив, що в разі, якби санітарні обмеження в США були введені раніше, вдалося б врятувати більше життів. Ці слова були витлумачені деякими ЗМІ, як фактично критика влади США за те, що вони затягнули з відповіддю. Пізніше Фаучи пояснив, що "вибрав неправильні слова" при відповіді на гіпотетичне питання і не вважає, що дії влади були запізнілими.

Сам Трамп у себе в Twitter при цьому зробив перепост повідомлення, в якому містився заклик звільнити Фаучи за його слова. Пізніше, однак, прес-служба Білого дому повідомила, що американський лідер не збирається відстороняти головного інфекціоніста від його посади в групі фахівців Білого дому по боротьбі з коронавірусів.