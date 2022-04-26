Трамп розповів, за якої умови він мирно передасть президентство Байдену

Дональд Трамп не припиняє сумніватися в фальсифікації виборів і має намір поступитися президентством Джо Байдену тільки в тому випадку, якщо останнього підтримає Колегія виборців.
Про це в четвер, 26 листопада, повідомило агентство Reuters.
"Звичайно, я піду, і ви знаєте це. Якщо вони, виборці, проголосують за Байдена, то зроблять помилку", - зазначив глава держави і додав, що йому важко буде відступити.
Свою заяву американський лідер зробив під час виступу перед журналістами в День подяки. При цьому він в черговий раз звинуватив владу штатів у фальсифікаціях на загальних виборах.
"Звичайно, я піду, і ви знаєте це. Якщо вони, виборці, проголосують за Байдена, то зроблять помилку", - зазначив глава держави і додав, що йому важко буде відступити.
Свою заяву американський лідер зробив під час виступу перед журналістами в День подяки. При цьому він в черговий раз звинуватив владу штатів у фальсифікаціях на загальних виборах.
Засідання Колегії виборців намічене на 14 грудня.
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