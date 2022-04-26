Трамп розповів, за якої умови він мирно передасть президентство Байдену

06:49 27 листопада Київ, Україна

Дональд Трамп не припиняє сумніватися в фальсифікації виборів і має намір поступитися президентством Джо Байдену тільки в тому випадку, якщо останнього підтримає Колегія виборців.

Про це в четвер, 26 листопада, повідомило агентство Reuters.



"Звичайно, я піду, і ви знаєте це. Якщо вони, виборці, проголосують за Байдена, то зроблять помилку", - зазначив глава держави і додав, що йому важко буде відступити.

Свою заяву американський лідер зробив під час виступу перед журналістами в День подяки. При цьому він в черговий раз звинуватив владу штатів у фальсифікаціях на загальних виборах.

"Це дуже важка річ поступатися, тому що ми знаємо, що було масове шахрайство. Час на нашому боці, все на нашому боці. Було масове шахрайство, це не повинно було відбуватися в нашій країні, ми немов країна третього світу. У нас є машини для обробки голосів, але ніхто не знає, як вони рахують", - упевнений Трамп.

Засідання Колегії виборців намічене на 14 грудня.