Трамп відхилив пропозицію Зеленського щодо візиту в Україну

07:29 07 листопада Київ, Україна





Цю інформацію повідомляє Newsmax у своєму звіті від 6 листопада.



Трамп пояснив своє рішення, заявивши, що зараз не слушний момент для такої поїздки. Дональд Трамп , колишній президент Сполучених Штатів Америки, відхилив пропозицію українського президента Володимира Зеленського щодо відвідин України.Цю інформацію повідомляє Newsmax у своєму звіті від 6 листопада.Трамп пояснив своє рішення, заявивши, що зараз не слушний момент для такої поїздки.

"Я маю величезну повагу до президента Зеленського, але на цей момент вважаю, що поїздка в Україну була б недоречною", - наголосив він.

Колишній американський лідер також додав, що зараз Адміністрація президента США Джо Байдена перебуває в діалозі з Зеленським, і він не хотів би створювати "конфлікт інтересів".