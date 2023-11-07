Трамп відхилив пропозицію Зеленського щодо візиту в Україну

07:29 07 листопада Київ, Україна

Дональд Трамп, колишній президент Сполучених Штатів Америки, відхилив пропозицію українського президента Володимира Зеленського щодо відвідин України.

Цю інформацію повідомляє Newsmax у своєму звіті від 6 листопада.

Трамп пояснив своє рішення, заявивши, що зараз не слушний момент для такої поїздки.
"Я маю величезну повагу до президента Зеленського, але на цей момент вважаю, що поїздка в Україну була б недоречною", - наголосив він.
Колишній американський лідер також додав, що зараз Адміністрація президента США Джо Байдена перебуває в діалозі з Зеленським, і він не хотів би створювати "конфлікт інтересів".