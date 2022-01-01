Традиційне новорічне звернення Президента до українців

Ось і пішов у минуле черговий рік, рік постійної боротьби, пандемії коронавірусу, війни, мирних і військових втрат, загроз і невизначеності зі сходу. Але наш народ здатний все перетерпіти і зберегти надію на краще майбутнє, на новий рік, що прийшов.

Як заведено, за хвилини до Нового року по всіх каналах українського мовлення прозвучало вітання президента України Володимира Зеленського, звернене до всіх українців.

Вітаючи народ країни з Новим 2022 роком, Володимир Зеленський назвав численні здобутки українців у 2021 році. Він нагадав про значущість року, що минав, як 30-річну дату незалежності українського народу.. Президент говорив "не про те, що було зроблено, а про тих, хто зробив".

У своїй промові він наголосив на заслугах лікарів, педагогів, рятувальників, спортсменів, а головне – захисників країни, які добровільно та мужньо обороняють Україну на сході.

Серед досягнень українського народу президент назвав операцію з евакуації українських та іноземних громадян з Афганістану, вихід нашої збірної з футболу до чвертьфіналу Євро-2020, успішний старт Кримської платформи, ухвалений закон про олігархів, небувалий урожай, досягнуті підсумки Великого будівництва та багато іншого.

Щодо війни на Донбасі президент сказав наступне: "На жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це моя головна мета. Саме тому я говорю "поки". Тому що наступний рік точно буде кращим! Я впевнений в цьому! " Побажавши всім міцного здоров'я, Володимир Зеленський додав: "Щоб сусіди в гості до нас - із заливним та з пляшкою, а не зі зброєю та без стукоту. І щоб друзі – і щоб вони були справжніми, готовими битися за тебе – не в Твіттері, а поруч”.

Головним побажанням та обіцянкою глави держави стало повернення Криму та Донбасу.

Що ж, народ України згоден із цими словами і сповнений готовності прикладати свої сили для того, щоб побажання президента якнайбільше виповнилися.

А із зони ООС на адресу всього українського народу пролунали слова привітання наших захисників: "Святкуйте, ми прикриємо!"