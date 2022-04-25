Торгові санкції проти РФ продовжать

16:45 25 листопада Київ, Україна

Санкції проти Росії будуть продовжені. Про своє рішення продовжити санкції проти Російської Федерації заявив Кабінет Міністрів України. Термін торгових санкцій планують збільшити до 2022 року.

Як інформує Інтерфакс-Україна, про це свідчить розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства проєкт постанови в порядку денному засідання уряду в середу.

Документ вносить поправки до урядової постанови № 1166 від 30 грудня 2015 року, яка, в свою чергу, передбачає обмеження на імпорт продукції походженням з Росії.

Так, з 2 січня 2016 року для російських товарів діє так званий режим "найбільшого сприяння" СОТ, який передбачає застосування вищих ставок ввізного мита, замість нульової ставки, яка діяла на деякі російські товари відповідно до угоди про режим вільної торгівлі між країнами СНД.