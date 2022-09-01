"Лише виведення росією своїх сил із ЗАЕС усуне ядерні загрози" - Кислиця

14:09 24 серпня Київ, Україна

У ніч на 24 серпня Рада Безпеки ООН з ініціативи росії провела засідання щодо ситуації на окупованій Запорізькій атомній електростанції.



Представник країни-агресора з самого початку заявив про "безперервні українські провокації". Українська ж сторона зазначила, що росія таким чином хоче відвернути увагу від засідання Ради безпеки, на якому говоритимуть про наслідки російської агресії щодо України, яке пройде сьогодні, 24 серпня.



Постпред росії при ООН Василь Небензя видав брехливу заяву про те, що росія нібито не розміщує важкі озброєння на ЗАЕС і не використовує її у військових цілях. Після цього він продовжив сипати звинуваченнями на адресу ЗСУ.



Постпред України Сергій Кислиця у свою чергу заявив, що для того, щоб вирішити питання щодо ЗАЕС та забезпечити безпеку на ядерному об'єкті, потрібно вивести російські війська та демілітаризувати зону біля станції.



"Нинішня ситуація дає зрозуміти, що все, що зрештою усуне ядерні загрози, пов'язане з незаконною російською присутністю на АЕС. Це виведення російської зброї та військ та повернення станції під законний контроль України", - сказав Кислиця.



Він також додав, що країна-терорист не припиняє грати з міжнародною спільнотою. Росія мала нахабство зібрати Радбез ООН, щоб обговорити власний терор.



За його словами, Україна вітає готовність гендиректора МАГАТЕ направити міжнародну місію на ЗАЕС.



"Враховуючи масштаби поточних викликів та погроз, ми також закликаємо МАГАТЕ розглянути можливість постійної присутності її експертів на ЗАЕС, допоки компетентні українські органи не повернуть повний контроль над цим ядерним об'єктом", - зазначив постійний представник України при ООН.



У свою чергу заступник постійного представника США при ООН Річард Міллс заявив, що російські війська після захоплення Запорізької АЕС використовують ядерний об'єкт як плацдарм для ведення війни.



"Тільки керівництво росії може пояснити, чому їхні війська бездумно атакували і захопили контроль над станцією, поставивши нас на межу ядерної катастрофи", - сказав він.



А заступниця генсека ООН Розмарі ді Карло заявила, що будь-які потенційні збитки, завдані ЗАЕС, можуть спричинити жахливі наслідки для всього регіону і призвести до гуманітарної катастрофи.



"Будь-які військові дії біля ЗАЕС – самогубство", – наголосила вона.