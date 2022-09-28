Лише 0,5% мешканців окупованої частини Запорізької області взяли участь у псевдореферендумі

17:05 28 вересня Київ, Україна

Участь у псевдореферендумі окупантів взяли лише 0,5% мешканців окупованої частини Запорізької області.

Прізвища колаборантів вже відомі, тому вони не уникнуть відповідальності.



Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі у середу, 28 вересня.

"Дякую мелітопольцям за незламну позицію опору ворогові. Жодна цивілізована держава не визнає ні проведення, ні результати фейкового "голосування", - наголосив чиновник.



Він також додав, що Україна продовжить виплачувати мешканцям тимчасово окупованих територій пенсії, зарплати та забезпечувати усі соціальні гарантії.



За його словами, мешканцям міста, які надають інформацію про зрадників електронною Він також додав, що Україна продовжить виплачувати мешканцям тимчасово окупованих територій пенсії, зарплати та забезпечувати усі соціальні гарантії.За його словами, мешканцям міста, які надають інформацію про зрадників електронною поштою , вже відомі прізвища всіх колаборантів.