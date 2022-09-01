Точними ударами артилерії та авіації ЗСУ завдають великих втрат армії росії

11:22 06 серпня Київ, Україна

З 24 лютого по 6 серпня загальні втрати особового складу російських окупаційних військ на території України орієнтовно становили 41 900 осіб (+250 за добу). Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у суботу.

Зокрема, було знищено:

1802 (+10) танки

4051 (+19) бойову броньовану машину

955 (+5) артилерійських систем

260 (+0) реактивних систем залпового вогню

127 (+4) засобів ППО

223 (+0) літаки

191 (+0) вертоліт

742 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня

182 (+0) крилаті ракети

15 (+0) кораблів/катерів

2970 (+6) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

85 (+2) одиниць спеціальної техніки

Учора найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Раніше повідомлялося, що 5 серпня українські військові на південному напрямку знищили 79 окупантів, близько 40 одиниць російської техніки та шість складів боєприпасів.

Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), 4 серпня українські військові завдали удару по автомобілях з російськими загарбниками, коли ті поверталися з наради. Знищено 11 окупантів. За його даними, ліквідовано шістьох командирів і п'ять солдатів ворожої армії.

Штірліц зазначив, що атака була здійснена завдяки розвідданим 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.