Точними ударами артилерії та авіації ЗСУ завдають великих втрат армії росії

З 24 лютого по 6 серпня загальні втрати особового складу російських окупаційних військ на території України орієнтовно становили 41 900 осіб (+250 за добу). Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у суботу.
Зокрема, було знищено:
- 1802 (+10) танки
- 4051 (+19) бойову броньовану машину
- 955 (+5) артилерійських систем
- 260 (+0) реактивних систем залпового вогню
- 127 (+4) засобів ППО
- 223 (+0) літаки
- 191 (+0) вертоліт
- 742 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 182 (+0) крилаті ракети
- 15 (+0) кораблів/катерів
- 2970 (+6) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 85 (+2) одиниць спеціальної техніки
Учора найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Раніше повідомлялося, що 5 серпня українські військові на південному напрямку знищили 79 окупантів, близько 40 одиниць російської техніки та шість складів боєприпасів.
Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), 4 серпня українські військові завдали удару по автомобілях з російськими загарбниками, коли ті поверталися з наради. Знищено 11 окупантів. За його даними, ліквідовано шістьох командирів і п'ять солдатів ворожої армії.
Штірліц зазначив, що атака була здійснена завдяки розвідданим 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.
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