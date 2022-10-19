Точність російських ракет залишає бажати кращого

Тема застосування тактичної ядерної зброї проти України зависла у повітрі.

Про це пишуть і говорять практично всі, не загострюватимемо уваги на адекватності та актуальності застосування ядерної зброї у війні в Україні, для цього є багато фахівців у військовій та ядерній зброї, соловйов, медведєв та інші.



Ще в лютому перед початком військового вторгнення в Україну в росії було проведено стратегічні ядерні військові навчання, на яких були присутні президенти білорусії та російської федерації.



У навчаннях були задіяні сили та засоби ВКС, Південного військового округу, РВСП, а також Північного та Чорноморського флотів, за повним ходом військових навчань володимир путін та лукашенко спостерігали із ситуаційного центру, що знаходиться у кремлі.



У ході навчань були задіяні сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів. З використовуваних носіїв були задіяні крилаті ракети "Калібр", гіперзвукові ракети "Циркон" та крилаті ракети наземного базування "Іскандер".



Якщо останніх двох статистичних даних у відкритому доступі не достатньо для аналізу, то щодо ракет класу "Калібр", які масово використовуються та працюють по території України, такої інформації у відкритому доступі достатньо. Відео, фото і навіть траєкторії польотів від місць запуску до місць ураження присутні в достатньому обсязі, щоб зробити деякі висновки.



Судячи з доступної інформації, використання даного типу ракет не є можливим для завдання високоточних ударів. Більшість із них просто не долітають або влучають не за заданими координатами. Питання в наведенні або самій системі координування даних ракет так само не обговорюється через їхню засекреченість, тільки доступні відкриті факти, які говорять про те, що більшість ракет прилітають не туди куди вони повинні прилітати, не в стратегічні об'єкти або об'єкти інфраструктури, туди звичайно теж влучають, але частіше вони влучають у об'єкти цивільної інфраструктури.



Використання ядерного боєзапасу в такому випадку викликає питання, як можна покладатися на низьку якість і точність ракетоносіїв в ураженні цілей і якою буде реакція, «дружнього», «не дружнього», «нейтрального», «цивілізованого» і не дуже світу, якщо ВКС рф будуть з усією своєю неточністю руйнуватимуть цією ядерною зброєю цілі міста з цивільним населенням? А знаючи рівень корупції в російській армії, може бути навіть таке, що ракета з ядерним боєкомплектом може детонувати навіть не злетівши, або при наборі висоти, пролітаючи над яким-небудь російським містом, вирішить, що саме воно - її мета. Все ж таки комп'ютерне симулювання відрізняється від суворої реальності і перспектива «ядерного прорахунку» дуже реальна.