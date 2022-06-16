«Те, що ми побачили, шокує»: слідча комісія ООН завершила перший візит в Україну

Члени Незалежної міжнародної комісії ООН були шоковані побаченими в Україні жахами, які зробила росія.
10 днів тривав перший візит в Україну незалежної міжнародної комісії з розслідування подій у країні після вторгнення до неї росії. Комісія була створена відповідно до березневої резолюції Ради ООН з прав людини (UNHRC), яка засудила вторгнення. Ще 12 травня UNHRC звернувся до комісії з проханням насамперед вивчити події, що відбулися наприкінці лютого та у березні у чотирьох регіонах України, тому зараз члени комісії зосередилися на дослідженні ситуації у Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах.
Члени Комісії також змогли вислухати свідчення внутрішньо переміщених осіб, у тому числі тих, хто прибув зі сходу України.
У Комісії заявили, що це був перший, але не останній візит до України. Члени Комісії з розслідування мають намір відвідати й інші частини України до того, як представлять свою усну доповідь Раді ООН з прав людини у вересні цього року.
Остаточний звіт буде представлено вже у березні 2023 року.
Докази та показання
Ерік Месе, який очолював у 2003-2007 роках Міжнародний трибунал щодо Руанди, зазначив, що доказів порушень прав людини за три місяці навіть на перший погляд набагато більше, ніж вдалося зібрати свого часу в Руанді.
Ерік Месе, який очолював у 2003-2007 роках Міжнародний трибунал щодо Руанди, зазначив, що доказів порушень прав людини за три місяці навіть на перший погляд набагато більше, ніж вдалося зібрати свого часу в Руанді.
Страшна статистика
Важливість розслідування військових злочинів та порушень гуманітарного права в Україні підтверджується великим інтересом до цього з боку міжнародних та національних організацій, пояснює колумбійський професор права Пабло де Грейф. Наразі комісія спирається у своїй роботі на матеріали Моніторингової місії ООН з прав людини, яка працює в Україні з березня 2014 року.
З початку повномасштабного вторгнення росії у лютому місія підтвердила загибель вже 4395 цивільних осіб внаслідок бойових дій. Втім, щодня наголошується, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується. Головна причина смертей і поранень серед мирних громадян - використання зброї з великою зоною ураження, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.
Комісія також налагоджує контакти з Міжнародним кримінальним судом, щоб уникнути дублювання роботи у фіксації порушень та розслідуванні. Щодо українських джерел, то під час 10-денного візиту члени комісії встигли зустрітися з чиновниками, правоохоронцями, місцевою владою у районах, що постраждали від війни, а також представниками НУО. В Україні офіційно порушено понад 16 тисяч кримінальних справ за фактом воєнних злочинів.
Надія на покарання винних
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, зокрема, минулого тижня повідомляв про консультації з комісією щодо механізмів документування військових злочинів росії. А віцеспікер Верховної ради Олена Кондратюк пообіцяла сприяння парламенту.
В українському ж МЗС дивляться на співпрацю із міжнародною комісією максимально широко.
Важливість розслідування військових злочинів та порушень гуманітарного права в Україні підтверджується великим інтересом до цього з боку міжнародних та національних організацій, пояснює колумбійський професор права Пабло де Грейф. Наразі комісія спирається у своїй роботі на матеріали Моніторингової місії ООН з прав людини, яка працює в Україні з березня 2014 року.
З початку повномасштабного вторгнення росії у лютому місія підтвердила загибель вже 4395 цивільних осіб внаслідок бойових дій. Втім, щодня наголошується, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується. Головна причина смертей і поранень серед мирних громадян - використання зброї з великою зоною ураження, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.
Комісія також налагоджує контакти з Міжнародним кримінальним судом, щоб уникнути дублювання роботи у фіксації порушень та розслідуванні. Щодо українських джерел, то під час 10-денного візиту члени комісії встигли зустрітися з чиновниками, правоохоронцями, місцевою владою у районах, що постраждали від війни, а також представниками НУО. В Україні офіційно порушено понад 16 тисяч кримінальних справ за фактом воєнних злочинів.
Надія на покарання винних
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, зокрема, минулого тижня повідомляв про консультації з комісією щодо механізмів документування військових злочинів росії. А віцеспікер Верховної ради Олена Кондратюк пообіцяла сприяння парламенту.
В українському ж МЗС дивляться на співпрацю із міжнародною комісією максимально широко.
За її словами, успіх комісії залежатиме від того, що її члени зможуть досягти у плані встановлення особистої відповідальності винних у злочинах, скоєних російськими окупаційними військами в Україні.
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