«Те, що ми побачили, шокує»: слідча комісія ООН завершила перший візит в Україну

10:22 16 червня Київ, Україна

Члени Незалежної міжнародної комісії ООН були шоковані побаченими в Україні жахами, які зробила росія.

10 днів тривав перший візит в Україну незалежної міжнародної комісії з розслідування подій у країні після вторгнення до неї росії. Комісія була створена відповідно до березневої резолюції Ради ООН з прав людини (UNHRC), яка засудила вторгнення. Ще 12 травня UNHRC звернувся до комісії з проханням насамперед вивчити події, що відбулися наприкінці лютого та у березні у чотирьох регіонах України, тому зараз члени комісії зосередилися на дослідженні ситуації у Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах.

«У Бучі та Ірпені Комісія отримала інформацію про позасудові вбивства мирних жителів, знищення та розграбування майна, а також про напади на об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі на школи. У Харкові та Сумській області члени Комісії побачили широкомасштабні руйнування у міських районах, ймовірно, внаслідок повітряних бомбардувань, артобстрілів або ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури», – заявив голова Комісії Ерік Месе.

Члени Комісії також змогли вислухати свідчення внутрішньо переміщених осіб, у тому числі тих, хто прибув зі сходу України.



У Комісії заявили, що це був перший, але не останній візит до України. Члени Комісії з розслідування мають намір відвідати й інші частини України до того, як представлять свою усну доповідь Раді ООН з прав людини у вересні цього року.

Остаточний звіт буде представлено вже у березні 2023 року.

"Те, що ми побачили, шокує, але щодо прийняття рішення про відповідальність, правову характеристику цих фактів - ми наполегливо працюємо для того, щоб отримати максимальну кількість доказів", - уточнив де Грейф.

Докази та показання

Ерік Месе, який очолював у 2003-2007 роках Міжнародний трибунал щодо Руанди, зазначив, що доказів порушень прав людини за три місяці навіть на перший погляд набагато більше, ніж вдалося зібрати свого часу в Руанді.

"Є численні фото, відео, які знімали не лише журналісти чи слідчі, а навіть самі жертви та свідки страшних подій. Ці докази роблять свідчення очевидців ще переконливішими», - каже голова комісії, згадуючи свідчення вбивства цивільних осіб, знищення та розграбування майна під Києвом, а також руйнування міських територій у Харківській та Сумській областях.

Страшна статистика

Важливість розслідування військових злочинів та порушень гуманітарного права в Україні підтверджується великим інтересом до цього з боку міжнародних та національних організацій, пояснює колумбійський професор права Пабло де Грейф. Наразі комісія спирається у своїй роботі на матеріали Моніторингової місії ООН з прав людини, яка працює в Україні з березня 2014 року.



З початку повномасштабного вторгнення росії у лютому місія підтвердила загибель вже 4395 цивільних осіб внаслідок бойових дій. Втім, щодня наголошується, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується. Головна причина смертей і поранень серед мирних громадян - використання зброї з великою зоною ураження, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.



Комісія також налагоджує контакти з Міжнародним кримінальним судом, щоб уникнути дублювання роботи у фіксації порушень та розслідуванні. Щодо українських джерел, то під час 10-денного візиту члени комісії встигли зустрітися з чиновниками, правоохоронцями, місцевою владою у районах, що постраждали від війни, а також представниками НУО. В Україні офіційно порушено понад 16 тисяч кримінальних справ за фактом воєнних злочинів.



Надія на покарання винних

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, зокрема, минулого тижня повідомляв про консультації з комісією щодо механізмів документування військових злочинів росії. А віцеспікер Верховної ради Олена Кондратюк пообіцяла сприяння парламенту.



В українському ж МЗС дивляться на співпрацю із міжнародною комісією максимально широко.

"Вона має оцінити взаємозв'язок між порушеннями з боку росії в Україні та пропагандою національної ненависті проти українців, відмовою визнати життєздатність української державності, дезінформацією та спотворенням історичних фактів", - цитує пресслужба МЗС слова заступниці міністра Еміне Джапарової.

За її словами, успіх комісії залежатиме від того, що її члени зможуть досягти у плані встановлення особистої відповідальності винних у злочинах, скоєних російськими окупаційними військами в Україні.