ТКГ: Зеленський дав оцінку роботі Кравчука

Сьогодні завершилося чергове засідання ТКГ, президент задоволений роботою Тристоронньої контактної групи під керівництвом Леоніда Кравчука.
Про це він заявив журналістам в Херсонській області у четвер, 20 серпня.
Президент підкреслив, що на Донбасі вже місяць немає бойових поранень і жертв. Він вважає це великим досягненням.
На думку Зеленського, переговори в мінському форматі повинні тривати, а зустрічі ТКГ проходити в онлайн-режимі через загрозу поширення коронавирусной інфекції.
засідання ТКГ
20 серпня відбулося чергове засідання ТКГ за участю нового глави української делегації - Леоніда Кравчука і першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна пройшло у форматі відеоконференції.
В ході засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що після введення пакету додаткових заходів щодо консолідації режиму припинення вогню з 27 липня в цілому дотримується режим тиші, а на початку серпня СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного випадку його порушення.
В ході засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що після введення пакету додаткових заходів щодо консолідації режиму припинення вогню з 27 липня в цілому дотримується режим тиші, а на початку серпня СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного випадку його порушення.
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