ТКГ: Зеленський дав оцінку роботі Кравчука

17:27 20 серпень Київ, Україна

Сьогодні завершилося чергове засідання ТКГ , президент задоволений роботою Тристоронньої контактної групи під керівництвом Леоніда Кравчука



Про це він заявив журналістам в Херсонській області у четвер, 20 серпня.

"Я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком. Ще раз хочу (сказати - Ред.): Вдячний Кучмі - він дійсно багато роботи зробив. Дуже задоволений, зараз є досягнення", - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що на Донбасі вже місяць немає бойових поранень і жертв. Він вважає це великим досягненням.



На думку Зеленського, переговори в мінському форматі повинні тривати, а зустрічі ТКГ проходити в онлайн-режимі через загрозу поширення коронавирусной інфекції.

"Повинні постійно зустрічатися, щоб ця конструкція не розвалилася. Це дуже складно. Це дуже тендітна конструкція, повірте мені ", - сказав він.

засідання ТКГ

20 серпня відбулося чергове засідання ТКГ за участю нового глави української делегації - Леоніда Кравчука і першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна пройшло у форматі відеоконференції.



В ході засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що після введення пакету додаткових заходів щодо консолідації режиму припинення вогню з 27 липня в цілому дотримується режим тиші, а на початку серпня СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного випадку його порушення.