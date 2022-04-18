ТКГ збереться на чергове засідання: що обговорять

13:39 19 липня Київ, Україна





Про це повідомила в Телеграмі українська делегація для участі в ТКГ.



Відзначається, що згідно з графіком, на 20 липня заплановано відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної та економічної груп, а на 21 липня - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи. У середу, 21 липня, пройде спільне засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) , головна тема зустрічі - порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків РФ.Про це повідомила в Телеграмі українська делегація для участі в ТКГ.Відзначається, що згідно з графіком, на 20 липня заплановано відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної та економічної груп, а на 21 липня - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.



«Порядок денний: питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму; імплементація Мінських угод і рішень Паризького саміту; забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню; продовження розробки плану спільних дій», - йдеться в повідомленні.



Крім того, учасники ТКГ обговорюватимуть питання відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в населених пунктах Золоте і Щастя, обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території і відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.



«Зараз тривають консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до жорсткого дотримання сторонами повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики», - наголошується в повідомленні.