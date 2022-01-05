ТКГ майже завершила узгодження великоднього перемир'я на Донбасі

Вже 28 квітня в ТКГ буде узгоджене фінальне формулювання великоднього перемир'я на Донбасі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу на ЧАЕС у понеділок, 26 квітня.
Він підкреслив, що українська сторона робить все можливе для встановлення перемир'я.
Президент також зазначив, що йому дуже не хочеться, щоб Донбас перетворився на зону відчуження. Зеленський говорить, що наслідки катастрофи на ЧАЕС ліквідували представники всіх народів СРСР.
Президент підсумував, що якщо на сьогодні немає машини часу, щоб запобігти катастрофі на ЧАЕС, то є можливість сьогодні робити все, щоб запобігти трагедії на Донбасі.
Раніше в штабі ООС заявили, що сепаратисти готують провокації на Великдень. Такі дії можуть дозволити Росії звинуватити Україну в "геноциді власного народу", а також ввести на територію України війська.
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