ТКГ майже завершила узгодження великоднього перемир'я на Донбасі

15:58 26 квітень Київ, Україна





Вже 28 квітня в ТКГ буде узгоджене фінальне формулювання великоднього перемир'я на Донбасі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу на ЧАЕС у понеділок, 26 квітня.

"Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, перш за все підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, всі сторони вже все узгодили. Не погодили тільки документальне формулювання цієї угоди", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що українська сторона робить все можливе для встановлення перемир'я.

"Ми дуже цього хочемо, ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - додав Зеленський.

Президент також зазначив, що йому дуже не хочеться, щоб Донбас перетворився на зону відчуження. Зеленський говорить, що наслідки катастрофи на ЧАЕС ліквідували представники всіх народів СРСР.

"Були українці і, якщо ми проводимо паралель, були російські люди. Але тоді наші народи були по один бік - проти цієї трагедії. Сьогодні, якщо ми говоримо про війну на Донбасі, ми по різні боки", - говорить Зеленський.

Президент підсумував, що якщо на сьогодні немає машини часу, щоб запобігти катастрофі на ЧАЕС, то є можливість сьогодні робити все, щоб запобігти трагедії на Донбасі.



Раніше в штабі ООС заявили, що сепаратисти готують провокації на Великдень. Такі дії можуть дозволити Росії звинуватити Україну в "геноциді власного народу", а також ввести на територію України війська.