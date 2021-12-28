Ткаченко: актуальність створення центрів протидії російській дезінформації зростає
10:03 20 квітень Київ, Україна
Питання створення в Україні центрів протидії дезінформації сьогодні актуальне, як ніколи.
Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко.
За його словами, зараз в деяких регіонах російські медіа мають досить великі цифри за результатами пошуку серед українського населення через різні платформи.
"Російський порядок денний в принципі, на жаль, часто підхоплюється нашими медіа, тому що немає аналізу того, звідки ростуть ноги. Власне кажучи, тому стало актуальним питання з приводу центрів протидії дезінформації. Для того, щоб була також очевидна державна позиція, як мінімум, щоб пояснювати появу тих чи інших фейків", - заявив Ткаченко.
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