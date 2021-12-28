Ткаченко: актуальність створення центрів протидії російській дезінформації зростає

10:03 20 квітень Київ, Україна

Питання створення в Україні центрів протидії дезінформації сьогодні актуальне, як ніколи.



Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко.



За його словами, зараз в деяких регіонах російські медіа мають досить великі цифри за результатами пошуку серед українського населення через різні платформи.