Тищенко очолив Закарпатську організацію «Слуга народу»

Нардеп Микола Тищенко обраний головою Закарпатської обласної організації партії «Слуга народу», змінивши на цій посаді депутата Ігоря Кривошеєва.
Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу"
Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу"
Як повідомлялося, на XI з'їзді партії «Слуга народу» 13 березня був затверджений новий Статут партії і створені нові органи управління: Політична рада і Національна рада громад. До складу Нацради автоматично входять голови всіх обласних організацій партії, а також Київської та Криворізької міських організацій та Кримської республіканської організації.
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