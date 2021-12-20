Тищенко очолив Закарпатську організацію «Слуга народу»

19:35 24 березень Київ, Україна

Нардеп Микола Тищенко обраний головою Закарпатської обласної організації партії «Слуга народу», змінивши на цій посаді депутата Ігоря Кривошеєва.



Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу"

«Микола Тищенко написав відповідну заяву і склав повноваження голови Київської міської організації партії «Слуга народу». Тимчасовим головою організації призначили народного депутата від «Слуги народу» Лесю Забуранну», - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, на XI з'їзді партії «Слуга народу» 13 березня був затверджений новий Статут партії і створені нові органи управління: Політична рада і Національна рада громад. До складу Нацради автоматично входять голови всіх обласних організацій партії, а також Київської та Криворізької міських організацій та Кримської республіканської організації.