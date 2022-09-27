Тимошенко подала до суду на Міністерство закордонних справ

19:49 26 вересня Київ, Україна

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко разом із депутатом Григорієм Немирею подали до суду на МЗС з вимогою віддати їм дипломатичні паспорти.

Обох депутатів було позбавлено дипломатичних паспортів влітку за те, що не повернули їх до МЗС протягом 10 днів після повернення з робочої поїздки, як того вимагало законодавство.



Тепер парламентарі просять суд змусити міністерство повернути їм дипломатичні паспорти, а також скасувати норму, яка зобов'язує їх здавати паспорти до міністерства, коли вони не у відрядженні.