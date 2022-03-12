Тихановська зустрілася з главами МЗС країн Прибалтики
21:18 16 жовтня Київ, Україна
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська для обговорення ситуації в країні зустрілася з главами МЗС Литви, Латвії та Естонії.
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Тихановської.
"Світлана Тихановська зустрілася з главами МЗС Литви, Латвії та Естонії. Важливою темою обговорення був Народний Ультиматум. Міністри підтримали продовження тиску на режим у Білорусі і відзначили, що санкції з їхнього боку будуть посилюватися. Світлана подякувала представникам Литви, Латвії та Естонії за те, що їхні країни вже ввели свій розширений список санкцій", - йдеться в повідомленні.
Також на зустрічі обговорювалося питання перенесення або бойкотування Чемпіонату з хокею в Мінську в протест проти репресій стосовно спортсменів.
"Міністри заявили, що очікують доповідь ОБСЄ про тортури в Білорусі. Тоді вони зможуть почати роботу в напрямку переслідування всіх, хто був причетний до насильства. Світлана подякувала міністру закордонних справ Литви Лінасу Лінкявічюсу за те, що надав їй теплий прийом; міністру закордонних справ Латвії Едгару Рінкевичсу - за його активну участь в ухваленні санкцій проти Лукашенка; міністру закордонних справ Естонії Урмасу Рейнсалу - за те, що він скликав нараду Ради безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.
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