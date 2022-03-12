Тихановська зустрілася з главами МЗС країн Прибалтики

21:18 16 жовтня Київ, Україна

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська для обговорення ситуації в країні зустрілася з главами МЗС Литви, Латвії та Естонії.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Тихановської.

"Світлана Тихановська зустрілася з главами МЗС Литви, Латвії та Естонії. Важливою темою обговорення був Народний Ультиматум. Міністри підтримали продовження тиску на режим у Білорусі і відзначили, що санкції з їхнього боку будуть посилюватися. Світлана подякувала представникам Литви, Латвії та Естонії за те, що їхні країни вже ввели свій розширений список санкцій", - йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі обговорювалося питання перенесення або бойкотування Чемпіонату з хокею в Мінську в протест проти репресій стосовно спортсменів.