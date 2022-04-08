Тихановська: працюємо над економічними санкціями по бізнесах і держкомпаніях, які годують режим

13:28 16 листопада Київ, Україна

Організаторка протестного руху в Білорусі Світлана Тихановська веде переговори по розширенню санкційних списків, також опозиціонерка очікує розширення персональних санкцій з боку Євросоюзу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Тихановської.

"Домовляємося з іншими країнами, щоб вони розширювали, поглиблювали санкційні списки. З минулого тижня активно працюємо над економічними санкціями по бізнесах і держкомпаніях, які годують режим. Плюс очікується, що країни ЄС ось-ось розширять список персональних санкцій до 200+ прізвищ", - сказано в повідомленні.



За словами екскандидатки, її команда домагається зараз перегляду міжнародних програм підтримки, "щоб гроші не йшли режиму, а безпосередньо білоруському суспільству".

Крім того, зазначає Тихановська, йде робота, щоб "іноземні банки припиняли кредитувати і співпрацювати з білоруськими, в першу чергу державними - це Беларусбанк і Белагропром (Белагропромбанк. - ред.)".



"Обговорюємо можливість відімкнення режиму Лукашенка від системи Swift", - розповіла вона.