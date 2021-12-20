Тихановська попросила Україну посилити тиск на Лукашенка

07:58 02 квітень Київ, Україна

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Крим - це Україна і попросила більше жорсткої реакції з боку влади України щодо Білорусі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ЕП.

"Крим - український. Коли говориш невизначено - це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала, відповіла на запитання", - сказала Тихановська.

За її словами, вона готова повторити свою позицію в Києві і чекає запрошення щодо візиту від українського уряду.

"З боку офіційної України нам хотілося б більше рішучих заяв, більш жорсткої позиції і якоїсь фінансової ізоляції Білорусі, тому що це дуже важливий момент тиску на режим", - сказала Тихановська.

Вона зазначила, що для того, щоб змусити нинішню владу почати спілкування з білорусами, потрібен максимальний тиск - політичний, економічний.

"Україна в цьому питанні може зробити дуже багато", - додала вона.

Тихановська подякувала Україні за підтримку білорусів, зокрема, за прийом тих людей, які були змушені залишити країну.

"Для нас це дуже важливо. Україна відіграє істотну роль в житті Білорусі, і ми знаємо про наші добросусідські відносини. Але якщо український уряд, українці в цілому будуть голосніше висловлюватися про Білорусь, ми будемо дуже вдячні. Будь ласка, тримайте Білорусь на порядку денному", - підкреслила білоруська опозиціонерка.

Говорячи про поточну ситуацію в Білорусі, вона зазначила, що ставлення білорусів до Росії змінюється.

"Я можу сказати, що в Білорусі ставлення до російського уряду змінюється відтоді, як Кремль підтримує режим Лукашенка. І змінюється не на краще", - сказала Тихановська.

Відповідаючи на питання, ким для неї є Володимир Путін, Тихановська сказала, що це "керівник сусідньої країни".



Також Тихановська, порівнюючи протести в Білорусі з Майданом в Україні, заявила, що її країна не застрахована ні від одного сценарію.